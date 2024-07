3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 24 de julio 2024

AEW DYNAMITE 24 DE JULIO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y que celebró la edición de Blood and Guts 2024. En el combate estelar, Team AEW derrotó a The Elite en la lucha de Blood and Guts.

AEW DYNAMITE 24 DE JULIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Nuevo Campeonato

MJF arrojó el Campeonato Internacional AEW a la basura, para dar nacimiento al Campeonato Americano, que sería un símil del Campeonato de los Estados Unidos de WWE. No obstante, más allá de la referencia, que no es tan relevante, es por el hecho de que este título ha migrado por segunda vez, ya que nació en primer lugar como el Campeonato del Atlántico AEW. Veremos cómo luce este reinado de MJF, pero por lo pronto tendrá ya su primera defensa contra Will Ospreay en All In.

► 2- PAC vs. Boulder

Una lucha extremadamente corta y de relleno, y además, ¿Por qué ganó PAC con un Suplex en lugar de su remate final?

► 1- Mariah May vs. Kaitland Alexis

Un combate corto en el que no hubo mucho que destacar, y lo más destacado fue precisamente lo que ocurrió después con la llegada de Toni Storm.

LO MEJOR

► 2- Chris Jericho vs. Minoru Suzuki

Una lucha bastante decente, con dos grandes veteranos en el ring, y que supieron aplicar bien sus movimientos y aprovecharon la estipulación, que precisamente compensa las falencias de Jericho debido a su edad.

► 1- Blood and Guts

Un gran combate de inicio a fin, donde todos lograron destacarse y aprovecharon muy bien la estipulación. El público reaccionó de buena manera, y también pudieron presenciar muy de cerca la acción, ya que algunos llevaron el combate hasta esa zona.