3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 24 de diciembre 2025

3x3 AEW Dynamite 24 de diciembre 2025 | Ricochet vs. Bandido

AEW DYNAMITE 24 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Jack Perry derrotó a PAC en una lucha por el torneo Continental Classic.

AEW DYNAMITE 24 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- MJF vs. Dustin Waller

MJF regresó a la acción en una lucha que no significó mayor cosa, ya que lo relevante se dio después.

LO MEJOR

►  3- Máscara Dorada vs. Roderick Strong

Sorprendidos porque Roderick Strong no haya ganado aquí y parece que se va sin victorias en el torneo. Mientras tanto, Máscara Dorada sigue con vida y espera el milagro de ir a semifinales.

►  2- Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy

AEW Dynamite 24 diciembre 2025 Konosuke Takeshita Orange Cassidy

Fantástico combate entre dos tipos con estilos opuestos, pero que se complementan a la perfección. Takeshita avanza a las semifinales este sábado, y se lo merece sin duda.

►  1- Ricochet vs. Bandido

AEW Dynamite 24 diciembre 2025 Ricochet Bandido

Gran combate que tuvo todo tipo de acción. Era lo que se esperaba de estos dos, quienes lo dejaron absolutamente todo en el ring.

