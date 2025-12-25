3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 24 de diciembre 2025

AEW DYNAMITE 24 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Jack Perry derrotó a PAC en una lucha por el torneo Continental Classic.
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Collision (20 de diciembre 2025).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite + AEW Collision (17 de diciembre 2025).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2025
AEW DYNAMITE 24 DE DICIEMBRE 2025
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 1- MJF vs. Dustin Waller
MJF regresó a la acción en una lucha que no significó mayor cosa, ya que lo relevante se dio después.
LO MEJOR
► 3- Máscara Dorada vs. Roderick Strong
Sorprendidos porque Roderick Strong no haya ganado aquí y parece que se va sin victorias en el torneo. Mientras tanto, Máscara Dorada sigue con vida y espera el milagro de ir a semifinales.
► 2- Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy
Fantástico combate entre dos tipos con estilos opuestos, pero que se complementan a la perfección. Takeshita avanza a las semifinales este sábado, y se lo merece sin duda.
► 1- Ricochet vs. Bandido
Gran combate que tuvo todo tipo de acción. Era lo que se esperaba de estos dos, quienes lo dejaron absolutamente todo en el ring.