3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 23 de noviembre 2022

AEW DYNAMITE 23 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primero luego de Full Gear 2022. El estelar fue una lucha por el Campeonato Mundial ROH entre Chris Jericho y Tomohiro Ishii, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 23 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Ethan Page vs. Ricky Starks

Para lo que se demandaba en el papel, la lucha fue un tanto lenta y con un nivel por debajo del esperado.

► 2 – Lucha femenil

A pesar de que tuvieron tiempo y cada luchadora tuvo tiempo de lucirse, no hubo algo que valiera la pena destacar, dejando mal parada a la división femenil.

► 1 – Chris Jericho vs. Tomohiro Ishii fue anticlimático

Los machetazos fueron un poco excesivos y parecía que ambos estaban haciendo algo de tiempo para que la conclusión del combate coincida con el final de la transmisión. Se dieron duro, es verdad, pero la lucha pudo ser un poco más corta y no hubiera influido en nada.

LO MEJOR

► 3– El público quiere a Jamie Hayter

Luego de la desafortunada situación de que Thunder Rosa finalmente entregó su título por cuanto no hay la suficiente certeza de cuándo podría defenderlo, la nominación de Jamie Hayter, ahora sí, como Campeona principal, ha caído muy bien en el público, y tuvo una buena presentación en su primera lucha como campeona.

► 2– Death Triangle vs. The Elite

Por un lado, estás en Chicago, donde CM Punk es un rey. Por otro lado, estuvo The Elite, con las burlas hacia el suspendido luchador: la mordida, el GTS, el dedo de Macho Man, etc., por sí solos pueden agregar algo a la historia, y bien podría significar que Punk eventualmente regrese. En cuanto al encuentro, fue tan bueno como cabría esperar, con un Rey Fénix impresionante como siempre.

► 1– Jon Moxley y William Regal

El segmento abridor fue uno de los mejores, con un Jon Moxley en punto de ebullición y con ganas de acabar con William Regal, de no ser por Bryan Danielson, que prácticamente «le rogó» al ex Campeón para que no le hiciera nada. Mucha intensidad y pasión en este segmento, y que fue adornado cuando Jon Moxley citó una frase de la película del Rey León (citando al personaje Scar).