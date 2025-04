3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 23 de abril 2025

AEW DYNAMITE 23 DE ABRIL 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primero luego de AEW Dynasty. En el segmento estelar, Jamie Hayter derrotó a Kris Statlander y llegó a la final del torneo por la Copa Owen Hart.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Jon Moxley vs. Samoa Joe no va para Double or Nothing

Con Double or Nothing a un mes de distancia, y The Opps arrebatándoles el Campeonato Mundial de Tríos a los Death Riders, parecía un buen momento para una construcción más prolongada (y menos predecible) alrededor del Campeonato Mundial de Peso Completo; sin embargo, se planteó un reto porque sí, para un programa de Dynamite cualquiera, cuando un enfrentamiento entre Jon Moxley y Samoa Joe debe tener el calibre de un PPV.

LO MEJOR

► 3- MJF sigue su historia con The Hurt Syndicate

Sigue la intriga en torno a la posibilidad de alianza entre MJF y The Hurt Syndicate. Es bueno ver que la historia avance a paso lento y cada semana salga algo nuevo. No hay apuro, pero esperemos que esto conduzca a algo bueno.

► 2- Will Ospreay y Brody King vs. Konosuke Takeshita y Josh Alexander

Un combate lleno de mucha intensidad, con cuatro luchadores que no solo son talentosos, sino que saben golpear muy bien. La acción fue bastante física y el público lo disfrutó al máximo.

► 1- The Young Bucks vs. Kevin Kinght y Mike Bailey

Un buen combate donde los cuatro mostraron buena química. Bailey y Knight se han asentado bastante bien en AEW, y le hicieron frente y de gran manera a unos experimentados Young Bucks, quienes mostraron no estar oxidados.