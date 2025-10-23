3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 22 de octubre 2025

AEW DYNAMITE 22 DE OCTUBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW WrestleDream, y que también incluyó una edición de Collision. En el segmento estelar, Brodido y Mark Briscoe derrotaron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher.

AEW DYNAMITE 22 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Otra vez Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe?

La situación entre Briscoe y Fletcher es frustrante, ya que Briscoe tenía controlado a Fletcher al inicio, pero con el tiempo, Fletcher ganó confianza y ahora le ha ganado tres victorias a dos en la serie entre ambos, aunque «The Protostar» sigue en ascenso y con el Campeonato TNT en su poder, no parece que fuera a perderlo aquí.

► 1- Darby Allin

Darby Allin viene de una gran victoria en su combate «I Quit» contra Jon Moxley en WrestleDream. Si bien tiene sentido que aparezca en Dynamite por eso, su aparición durante la pelea posterior al combate entre The Death Riders y The Conglomeration habría sido suficiente. No había ninguna razón para que subiera al ring simplemente para decir que estaba dispuesto a morir por AEW y que no dejaría de perseguir a The Death Riders mientras vivieran, ya que su ayuda a The Conglomeration habría transmitido el mensaje de que Allin no está dispuesto a dejar su rivalidad con The Death Riders pronto. Todo este segmento fue completamente inútil y aburrido.

LO MEJOR

► 3- The Opps vs. The Hurt Syndicate

Una lucha de hombres grandes típica. No estuvo mal, aunque no parecía que hubiera amenaza de cambio de título desde que abrió el programa.

► 2- Death Riders vs. The Congolomeration

Un combate bastante decente. Fue más interesante la interacción de Rodering con Orange Cassidy, con el trabajo de ambos funcionando bastante bien.

► 1- Kazuchika Okada vs. Bandido

Esto fue un gran evento principal, sin duda, y aunque casi nos dejó con el drama de que Okada iba a perder, pero el Rainmaker fue demasiado.