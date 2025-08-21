3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 20 de agosto 2025

AEW DYNAMITE 20 DE AGOSTO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el segmento estelar, Athena y Mercedes Moné vencieron a Toni Storm y Alex Windsor en una lucha por equipos.

AEW DYNAMITE 20 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- No fue en vivo

Debido a que se llevó a cabo en el Reino Unido, el episodio no fue en vivo y se sintió raro, y aunque el público fue numeroso, esto no implicó que hicieran mucho ruido. En todo caso, el programa fue directo al punto y a la construcción de Forbidden Door.

LO MEJOR

► 3- Hiroshi Tanahashi, Kevin Knight y Mike Bailey vs. Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta

La lucha fue bastante decente, aunque los ganadores eran bastante obvios, al igual que el hombre que iba a recibir el conteo. Tanahashi lució bien en conjunto con JetSpeed.

► 2- FTR vs. Brodido

Llevar a FTR a Forbidden Door resulta todo un acierto, y Brodido luce como un buen equipo que no deberían haber perdido. Un gran combate que llegó hasta el límite y que deja servida la mesa para una lucha de triple amenaza. El inicio fue lento, pero mejoró conforme pasaban los minutos y la acción fue bastante frenética.

► 1- Mercedes Mone y Athena vs. Toni Storm y Alex Windsor

Windsor y Storm se han convertido en un dúo muy divertido en la división femenil, contra todo pronóstico. Athena y Mone tenían una química muy buena, al menos cuando no cometían errores. El resultado, un buen evento estelar y una buena preparación para lo que veremos este domingo en Forbidden Door.