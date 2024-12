3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 18 de diciembre 2024

AEW DYNAMITE 18 DE DICIEMBRE 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos camino hacia Worlds End 2024. En el combate estelar, los Death Riders derrotaron a Orange Cassidy, Adam Page y Jay White en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- The Beast Mortos vs. Shelton Benjamin

No fue un mal combate, pero no hubo nada extraordinario aquí, y lo mejor se dio tras el encuentro, con la participación del resto de miembros de The Hurt Syndicate.

► 1- Luchas cortas

Aunque está bien que el programa tenga varios segmentos (y algunos muy buenos), pero la acción en el ring fue corta en esta ocasión, con algunos combates con pocos minutos de duración (y si le quitamos el tiempo de los comerciales, la porción televisada fue mínima). AEW debe propender al equilibrio y darle más relevancia a los combates más importantes, como el de Will Ospreay vs. Darby Allin. Inclusive, el estelar quedó a deber.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley, Wheeler Yuta y PAC vs. Jay White, Adam Page y Orange Cassidy

Una buena contienda, dinámica, e interesante, pero el final dejó un mal sabor de boca, aunque quisieron arreglarla con la batalla campal posterior.

► 2- Mercedes Moné vs. Anna Jay

Una buena defensa titular para Mercedes Moné, quien demuestra que está en la cima de la división femenil. Anna Jay da buenos combates, aunque siempre se queda corta cuando más importa.

► 1- Will Ospreay vs. Darby Allin

Un muy buen combate, tal como se esperaba de estos dos, quienes en el poco tiempo que tuvieron sacaron a relucir lo mejor de su arsenal. Lástima que no duró más.