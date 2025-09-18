3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 17 de septiembre 2025

AEW DYNAMITE 17 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, tuvimos la lucha por equipos entre Hechicero y Josh Alexander vs. Top Flight, con victoria de los primeros.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Riho vs. Robyn Renegade

Solo un poco más de tiempo que un Squash, con Robyn aprovechando un poco la ofensiva, pero nunca iba a ganar el combate con Riho como retadora al Campeonato TBS el sábado.

LO MEJOR

► 3- Buena preparación para All Out

Un buen episodio, sin duda, ya que el episodio especial de Dynamite marcó el impulso final hacia All-Out. Tras la consolidación del nutrido cartel, se desarrollaron las rivalidades que tendrán lugar en el evento, incluyendo la Zero Hour. Las promos fueron fueron impecables, especialmente las de Storm y Allin. Los combates fueron buenos, nada del otro mundo, pero cumplieron su propósito, a la vez que el programa concluyó muy fuerte con el ataque de Kyle Fletcher a Hangman Page..

► 2- The Beast Mortos vs. Mascara Dorada

Hubo algunos contratiempos, pero el combate fue muy bueno y entretenido, como era de esperarse. Mortos ha vuelto a las pantallas y no decepcionó, y Máscara Dorada también tuvo tiempo de mostrar de lo que es capaz de hacer en un ring.

► 1- The Young Bucks vs. Austin Gunn y Juice Robinson

Para sorpresa de nadie, este combate fue bastante bueno. Los Young Bucks han estado en un gran nivel desde su regreso hace unos meses, y Robinson y Gunn siguen siendo luchadores competentes por derecho propio, a pesar de las bajas que tiene el grupo.