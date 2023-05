3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 17 de mayo 2023

AEW DYNAMITE 17 DE MAYO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y seguimos rumbo a AEW Double or Nothing. En el estelar, Ricky Stark se enfrentó a Jay White, en una lucha que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 17 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- La lucha femenil

Originalmente estaba programada como Jamie Hayter, Hikaru Shida y Britt Baker vs. las Outcats, pero Hayter no estuvo presente, al parecer debido a una lesión, por lo que se convirtió en un duelo de parejas. A pesar de la ausencia de Hayter, Toni Storm la desafió a una lucha por el Campeonato Mundial Femenino, la cual ya ha sido programada. Esto no tuvo mucho sentido.

► 2- Sammy Guevara vs. Exodus Prime

Sammy Guevara tuvo su lucha antes de Double or Nothing contra un luchador local. Ganó en tan solo cinco segundos… Para eso, solo hubiera sido suficiente que hablara ante el público y ya.

► 1- “Jungle Boy” Jack Perry vs. Rush

Por otro lado, Perry se enfrentó a Rush, quien ignoró las convenciones de la lucha estadounidense, dejando a su rival en una posición muy débil de cara a su lucha por el Campeonato Mundial AEW.

LO MEJOR

► 3- Cartel de Double or Nothing toma forma

Aunque esperaron hasta este episodio para revelar muchas de las luchas del cartel, los segmentos en los que lo hicieron fueron fluidos y no ocuparon mucho tiempo de las luchas.

► 2- Darby Allin y Orange Cassidy vs. Big Bill y Lee Moriarty

La única buena lucha de los tres pilares fue este duelo de relevos. Los cuatro hicieron un buen trabajo. Los últimos minutos fueron intensos y bien llevados, con un final que incluyó ataques combinados de los favoritos del público.

► 1- Chris Jericho vs. Roderick Strong

Luchar por toda la arena, un estilo de lucha iniciado en FMW, popularizado en ECW y refinado en WWE siempre es bienvenido. Obviamente, esto sirvió para justificar la intervención de Adam Cole y lograr un final impactante