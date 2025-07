3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 16 de julio 2025

AEW DYNAMITE 16 DE JULIO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el segmento estelar, Adam Page, Mark Briscoe y Powerhouse Hobbs derrotaron a los Death Riders en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Máscara Dorada vs. Kyle Fletcher

Un combate que no fue malo, pero debió ser mejor. Fletcher sigue con su impulso, aunque a costa del mexicano, quien igual no lució tan mal en la derrota, aunque el resultado era muy predecible.

► 1- Kazuchika Okada vs. Rafael Quintero

Una lucha corta y de un solo lado, con victoria inobjetable de Okada, y que solo sirvió para establecer el segmento posterior lanzándole el reto a Swerve Strickland.

LO MEJOR

► 3- Adam Copeland

Adam Copeland volvió y finalmente explicó las razones de su regreso en All In: Texas, dejando en claro que mas que ayudar a Christian Cage, iba por el desquite ante FTR, quienes lo sacaron del mapa. Es bueno ver cómo AEW está construyendo la historia de una posible reunión entre los grandes amigos, Cope y Christian, y no se están yendo por el camino obvio.

► 2- Toni Storm

Toni Storm no solo le endosó la primera derrota a Mercedes Moné, sino que también ha mostrado un gran nivel en el ring, aunque también lo ha hecho en sus promos, mostrando que está en el mejor momento de su carrera. Sin duda, aunque al comienzo fue resistida, pero se está convirtiendo en uno de los mejores actos de todo AEW.

► 1- Bandido, Kevin Knight, Speedball Mike Bailey y Brody King vs. Matt Jackson, Nick Jackson, Hechicero y Josh Alexander

Fue una excelente lucha, aunque no estuvo en el estelar. Todos se lucieron y mostraron lo mejor de sus ofensivas, añadiéndole incluso un poco de drama en cuanto al resultado, que podía ir en cualquier dirección.