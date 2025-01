3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 15 de enero 2025

AEW DYNAMITE 15 DE ENERO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos camino hacia Revolution 2025. En el segmento estelar, Jon Moxley derrotó a Powerhouse Hobbs y retuvo el Campeonato Mundial AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Women’s Casino Gauntlet Match

La lucha no fue la mejor, aunque se dio el resultado lógico con la victoria de Toni Storm, quien se encamina hacia una revancha contra Mariah May, aunque no recuerde nada de lo que sucedió previamente.

► 1- Christian Cage vs. Hook

Una lucha decente, pero con un final muy típico de WWE con la descalificación. Lo más destacado llegó luego de concluido el encuentro.

LO MEJOR

► 3- Samoa Joe regresa

Las buenas noticias siguen llegando para AEW, ya que solo unos días después del regreso de Kenny Omega, tuvimos otro más en Samoa Joe, quien estaba fuera de acción por varios meses. Rápidamente se insertó en una historia contra The Patriarchy, por lo que tendrá cierto protagonismo en el futuro previsible.

► 2- Jon Moxley vs. Powerhouse Hobbs

Un combate bastante bueno en el que ambos se lucieron y le pusieron mucha intensidad. Moxley sigue no solo consolidando su reinado, sino también destruyendo gente, con la ayuda de su grupo, mostrándoles a todos por qué está en la cima en la actualidad.

► 1- Kenny Omega vs. Brian Cage

Un buen combate, que marcó el regreso de Kenny Omega a un ring de AEW, y siendo apenas la segunda lucha que tiene desde diciembre de 2023 cuando se ausentó por enfermedad. El ex Campeón AEW, a pesar de la ausencia, no ha perdido el toque y su talento sigue siendo de lo mejor que tiene AEW en la actualidad, sacándole un buen combate a Brian Cage.