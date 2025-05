3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 14 de mayo 2025

AEW DYNAMITE 14 DE MAYO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Double or Nothing. En el segmento estelar, Jon Moxley derrotó a Samoa Joe y retuvo el Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 14 DE MAYO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- El «Brawl» Final

Si bien la idea era promocionar el Anarchy in the Arena para Double or Nothing, no tenían que establecerlo todo en los últimos diez minutos del programa, en especial luego de una buena e intensa lucha por el Campeonato Mundial. Mucha gente apareció de repente y se formó el típico «Brawl» al cual nos ha tenido acostumbrados AEW, cuando podían haber desarrollado mejor la preparación para este encuentro.

► 1- The Hurt Syndicate vs. Top Flight

Una lucha bastante corta y de un solo lado, y que solo sirvió para preparar el escenario para el segmento posterior, donde MJF fue finalmente aceptado en The Hurt Syndicate.

LO MEJOR

► 3- Ricochet vs. Zack Gowen

Zach Gowen, quien perdió una pierna a los 8 años por una batalla contra el cáncer, llegó a batallar en un combate contra Ricochet teniendo pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, en lugar de ser tratado como alguien a quien debía tomarse a la ligera, se destacó por su tenacidad e ingenio, e intentó sorprender a su rival con movimientos poco convencionales pero ágiles. Ricochet, por su lado, sigue demostrando que el papel de rudo le queda bien, y en este combate sacó a relucir su arrogancia y no mostró compasión pese a la ventaja natural de la que disponía.

► 2- Toni Storm vs. AZM vs. Mina Shirakawa vs. Skye Blue

Un buen combate y un gran debut de Mina Shirakawa como estrella de AEW a tiempo completo, llevándose la victoria para posicionarse como la nueva retadora de Toni Storm. Skye Blue volvió de una lesión y lo hizo bien, mientras que AZM lució motivada tras ganar el Campeonato Strong NJPW.

► 1- Jon Moxley vs. Samoa Joe

Una lucha bastante intensa y el sangrado no se hizo esperar gracias a la estipulación. Ambos luchadores lo dejaron todo en el ring, aunque el final fue anticlimático (pero que sirvió para establecer el Anarchy in the Arena para Double or Nothing). Que no nos sorprenda una revancha porque esta rivalidad seguramente continuará.