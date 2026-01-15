3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 14 de enero 2026

AEW DYNAMITE 14 DE ENERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, MJF derrotó a Bandido y retuvo el Campeonato Mundial AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Brody King vs. Jon Cruz

Brody King participó en otra lucha de relleno, aunque a juzgar por lo visto en el estelar, parece que tendrá una historia con MJF, lo cual será bueno para él.

LO MEJOR

► 3- PAC vs. Darby Allin

Esto era personal para Allin, pero un negocio para PAC, y ambos nos dieron un combate brutal. Lo típico de Allin, con su intensidad, pero también su capacidad para tragarse el dolor y el castigo como si fuera cualquier cosa.

► 2- Triangle of Madness vs. Kris Statlander y Babes of Wrath

Un divertido combate de 6 mujeres, donde Thekla lució bien y selló el triunfo para su equipo, lo que nos asegura que ella es la próxima rival para el título mundial de Kris.

► 1- MJF vs. Bandido

Gran evento estelar. Bandido siempre brilla, lo cual no es ninguna sorpresa, y MJF, como siempre, también cumple a cabalidad su trabajo. Lo entretenido, sin duda, fue el baile de la macarena.