3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 14 de agosto 2024

AEW DYNAMITE 14 DE AGOSTO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a All In 2024. En el combate estelar, Swerve Strickland derrotó a Wheeler Yuta en un mano a mano.

AEW DYNAMITE 14 DE AGOSTO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Sin cambios titulares

Dos combates titulares se dieron en la velada, y ambos fueron bastante buenos; sin embargo, de entrada, y a pocos días de un PPV, parecía cantado que no iban a cambiar los títulos aquí.

LO MEJOR

► 3- Buena construcción para All In

All In está a menos de dos semanas, y los combates se siguen pactando, mientras se avanzan en las rivalidades que ya están consolidadas. No solo destacamos lo que se vio en el ring, sino también en los segmentos y videos promocionales, dándonos un buen programa en líneas generales.

► 2- The Young Bucks vs. The Acclaimed

Fue una gran lucha, con intensidad, dinámica y buenos momentos generados por ambos equipos. Aunque culminó en una descalificación, hace sentido para la construcción del eventual combate que se dará en All In, precisamente por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► 1- Swerve Strickland vs. Wheeler Yuta

Un gran combate de inicio a fin, donde ambos lucieron como verdaderas estrellas, mostrando una gran química en el ring. Si bien el resultado no le ayuda mucho a Swerve, sí deja bien parado a Wheeler Yuta, quien puede jactarse de tener una victoria contra el actual campeón, así haya sido por descalificación.