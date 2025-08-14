3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 13 de agosto 2025

AEW DYNAMITE 13 DE AGOSTO 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el segmento estelar, The Opps derrotaron a la Facción Ingobernable en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Adam Copeland vs. Stokely Hathaway

Lo que parecía una broma terminó así. Lo destacable fue lo que vino después del combate con el reencuentro entre Christian Cage y Adam Copeland.

LO MEJOR

► 3- Mercedes Moné, Thekla y Skye Blue vs. Alex Windsor, Queen Aminata y Willow Nightingale

No le se dedicó mucho tiempo a las mujeres, pero hicieron mucho con poco, y al menos están involucrando historias que no están relacionadas con los títulos (mismas que están siendo copadas por Toni Storm, Mercedes Moné y Athena).

► 2- MJF y Hangman Page

Un buen segmento entre ambos para calentar su eventual rivalidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Hangman debería salir mejor librado de esta, pero MJF ciertamente le está poniendo las cosas difíciles.

► 1- Kyle Fletcher, Josh Alexander, Matt Jackson y Nick Jackson vs. Hologram, Tomohiro Ishii, Brody King e Hiromu Takahashi

Hiromu Takahashi fue una grata sorpresa, y él contra Fletcher en Forbidden Door seguramente tendrán un buen combate. En cuanto a este encuentro, hubo acción de principio a fin, y lleno de caos por la multitud. Mucho talento en el ring.