3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 12 de noviembre 2025

AEW DYNAMITE 12 DE NOVIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Full Gear. En el segmento estelar, Team AEW derrotaron a Death Riders en la lucha de Blood and Guts varonil.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Promo de FTR

Fue un programa que prácticamente estuvo directo al punto: tres combates con un nivel de brutalidad distinto en cada caso, y con un gran nivel en cada uno. Evidentemente, hubo segmentos que «enfriaron» ese ímpetu que llevaba el programa como la promo de FTR, y que desentonó con el resto del programa.

LO MEJOR

► 3- Hangman Page vs. Powerhouse Hobbs

Un combate extremo que tuvo un final bastante innovador. Ambos se lo tomaron muy en serio y tuvieron una pelea épica.

► 2- Blood and Guts femenil

Un combate de Blood & Guts brutal, salvaje y que encajó a la perfección con las historias ya existentes. Hubo algunos momentos que no convencieron del todo, pero en general, fue un combate fantástico.

► 1- Blood and Guts varonil

Otro gran combate, un tanto (no mucho) mejor que el femenil. Si bien se alargó un poco más de lo necesario, pero el final fue impresionante. Que Mox sea, en el fondo, un cobarde, es lo mejor de su personaje. Kyle O’Reilly fue probablemente el MVP del encuentro.