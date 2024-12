3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 11 de diciembre 2024

AEW DYNAMITE 11 DE DICIEMBRE 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos camino hacia Worlds End 2024. En el combate estelar, Mariah May derrotó a Mina Shirakawa en una lucha por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Mariah May vs. Mina Shirakawa

Fue bueno que este combate tuviera el turno estelar, dándole la importancia que merece el Campeonato Mundial Femenil AEW; sin embargo, el combate fue el más flojo de la noche (aunque no fue malo). Por otro lado, aunque nos alegramos por el regreso de Toni Storm, el hecho de que vuelva a estar en la órbita del título máximo de la división, para una rivalidad que no lo necesita, no necesariamente es bueno dado el hecho de que muchas mujeres no tendrán posibilidad alguna de disputarlo, y peor aún, de tener algo de relevancia y tiempo en pantallas.

► 1- Final de Adam Cole y Kyle O’Reilly

El final de este combate no le hizo favor alguno a la buena acción que estábamos viendo del Adam Cole vs. Kyle O’Reilly. Dadas las circunstancias, este pudo y debió ser algo mejor, aunque el resultado tenga el mayor sentido del mundo.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley y PAC vs. Jay White y Orange Cassidy

Un buen combate y un final interesante, en donde parece que Hangman Page va por Moxley, luego de la descalificación. Mientras duró la acción en el ring, los cuatro trabajaron bien para el tiempo que les fue dado.

► 2- Ricochet vs. Brody King

Una lucha muy buena y donde ambos luchadores se complementaron bien, pese a la diferencia de estilos. Además, con el resultado, la liga dorada del Continental Classic se pone interesante.

► 1- Adam Cole vs. Kyle O’Reilly

Un muy buen combate, tal como se esperaba de estos dos, quienes recurrieron al llaveo y vimos un combate muy técnico, aunque el final quedó a deber.