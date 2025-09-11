3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de septiembre 2025

por
3x3 AEW Dynamite 10 de septiembre 2025 | Mercedes Moné y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor

AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, tuvimos la lucha de los 500 mil dólares, con victoria de los Young Bucks y Death Riders.

AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Mercedes Mone y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor

No fue un mal combate, pero sí el más flojo y predecible de la noche. El objetivo era mantener a Riho en racha antes de su combate por el Campeonato TBS en All-Out, y se logró el objetivo. Habría sido demasiado si se hubiera rendido Mone, pero cuando se anunció el regreso de Emi, quedó claro quién sería la derrotada.

LO MEJOR

►  3- Hangman Adam Page vs. Josh Alexander

Una muy buena lucha, bastante interesante, aunque Josh Alexander no ha podido demostrar mucho a nivel individual y los resultados a veces le son esquivos, tiene mucha calidad y lució bien en la derrota.

►  2- Toni Storm vs. Skye Blue

Un buen guiño a la época original de la ECW, y no tuvo nada de malo. Felicitaciones a ambas por darlo todo en esta lucha, que fue bastante intensa.

►  1- Lucha de los 500 mil dólares

AEW Dynamite 10 de septiembre 2025
Foto: José Luis Rodríguez «Katokungfú».

Por fin, algo salió bien para Nick y Matt. Esta dinámica era la misma que en casi todas las luchas multitudinarias habituales, así que nada nuevo por aquí. Aun así, fue un combate entretenido que no se extendió demasiado, y la intriga se sumó después del combate, con la traición de Daniel García incluida.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos