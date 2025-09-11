3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de septiembre 2025

AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW All Out. En el segmento estelar, tuvimos la lucha de los 500 mil dólares, con victoria de los Young Bucks y Death Riders.
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Collision (6 de septiembre 2025).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (3 de septiembre 2025).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025
AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 1- Mercedes Mone y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor
No fue un mal combate, pero sí el más flojo y predecible de la noche. El objetivo era mantener a Riho en racha antes de su combate por el Campeonato TBS en All-Out, y se logró el objetivo. Habría sido demasiado si se hubiera rendido Mone, pero cuando se anunció el regreso de Emi, quedó claro quién sería la derrotada.
LO MEJOR
► 3- Hangman Adam Page vs. Josh Alexander
Una muy buena lucha, bastante interesante, aunque Josh Alexander no ha podido demostrar mucho a nivel individual y los resultados a veces le son esquivos, tiene mucha calidad y lució bien en la derrota.
► 2- Toni Storm vs. Skye Blue
Un buen guiño a la época original de la ECW, y no tuvo nada de malo. Felicitaciones a ambas por darlo todo en esta lucha, que fue bastante intensa.
► 1- Lucha de los 500 mil dólares
Por fin, algo salió bien para Nick y Matt. Esta dinámica era la misma que en casi todas las luchas multitudinarias habituales, así que nada nuevo por aquí. Aun así, fue un combate entretenido que no se extendió demasiado, y la intriga se sumó después del combate, con la traición de Daniel García incluida.