3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de julio 2024

AEW DYNAMITE 10 DE JULIO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primero luego de Forbidden Door 2024. En el combate estelar, Willow Nightingale y Mariah May se enfrentaron en la final del torneo Owen Hart, con victoria de esta última.

AEW DYNAMITE 10 DE JULIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Willow Nightingale vs. Mariah May

No fue un mal combate, pero sí el más flojo de la noche, y más aún que estuvo en el turno estelar. No obstante, fue entendible por lo que ocurrió después (que terminó siendo mejor que el combate en sí) con el ataque de Mariah May a Toni Storm, mostrando sus verdaderos colores.

LO MEJOR

► 3- Claudio Castagnoli vs. Tomohiro Ishii vs. PAC vs. Kyle Fletcher

Una gran lucha, y muy intensa, donde pudimos ver una mezcla de estilos y nacionalidades. Castagnoli le dio el aporte técnico, Fletcher le dio un toque moderno, PAC el aéreo e Ishii trajo lo mejor de la lucha libre japonesa. Este fue un combate muy bien trabajado, donde todos cumplieron a cabalidad su papel, y con PAC demostrando que están para grandes cosas.

► 2- Chris Jericho vs. Samoa Joe

La estipulación ayudó bastante aquí y los veteranos trabajaron muy bien en el ring. Fue una lucha con bastante violencia y muy entretenida.

► 1- Bryan Danielson vs. Hangman Page

Otro gran combate de Bryan Danielson, quien sigue dejando huella en AEW. Hangman Page, por otra parte, ha vuelto a recuperar el gran nivel que llevaba previo a su lesión, y estuvo a la altura de la situación. Vimos una lucha bien intensa cuyo resultado podía darse en cualquier dirección, y que es seria candidata a lucha del año.