3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de diciembre 2025

AEW DYNAMITE 10 DE DICIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Worlds End. En el segmento estelar, Samoa Joe derrotó a Eddie Kingston y retuvo el Campeonato Mundial AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- ¿Nada para Worlds End?

AEW Worlds End 2025 se celebrará este 27 de diciembre, lo cual implica que el evento está a poco más de dos semanas, y su principal atractivo es la final del Continental Classic 2025, como también ocurrió el año pasado, cuyos finalistas aún no se saben por ahora. No obstante, fuera de esto, todavía no hay nada anunciado para el evento, lo cual no parece una buena estrategia.

► 1- ¿Y la Campeona Mundial AEW?

«Winter is Coming» tuvo la defensa del Campeonato Mundial por parte de Samoa Joe, las nuevas Campeonas Mundiales Femeninas coronadas en Babes of Wrath, pero sin mucho que hacer para la Campeona Mundial Femenina, Kris Statlander, quien tras vencer a Toni Storm y Mercedes Moné, fue encarada por las Sisters of Sin; sin embargo, debió tener su combate aquí.

LO MEJOR

► 3- Jack Perry vs. Kazuchika Okada

Otra lucha contundente con la victoria de Okada, lo cual tiene mucho sentido. Que Jack Perry haya entrado al torneo como sustituto por lesión no significa que esté al nivel de Okada, así que tener a Perry como una victoria casi garantizada para algunos oponentes es prácticamente todo lo que se puede esperar de él. Al menos llegó después de un buen combate.

► 2- Samoa Joe vs. Eddie Kingston

Esta fue la definición de «tal como se anunciaba», ya que estos dos se dieron una paliza. Joe y Kingston son tipos grandes que pueden golpearse con bastante fuerza e intensidad, que es exactamente lo que vimos aquí. La victoria de Joe no es una sorpresa, sin embargo, fue una buena batalla, y ahora el campeón esperará a su siguiente oponente.

► 1- Kyle Fletcher vs. Mike Bailey

Este fue un combate increíblemente entretenido, justo lo que se necesita en un torneo como este. Bailey es la definición de lucha libre de mala muerte, ya que puede que no sea buena, pero sin duda puede ser emocionante. Al mismo tiempo, el sorpresivo resultado le da algo de drama al torneo, ya que Fletcher era el favorito aquí.