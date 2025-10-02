3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 1 de octubre 2025

AEW DYNAMITE 24 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW WrestleDream, y además celebró el sexto aniversario del programa. En el segmento estelar, Darby Allin y Kris Statlander derrotaron a Wheeler Yuta y Marina Shafir en una lucha por equipos.

AEW DYNAMITE 24 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Solo un combate femenil

Una lucha femenil y otra de relevos mixtos fue lo único que se vio dentro de la división de mujeres, en un programa que incluso tuvo una mayor duración y fue una edición especial. Hay talento de sobra en la división femenil, y muchas ausencias notables.

► 1- Gates of Agony vs. The Swirl

Nadie creía que The Swirl tuviera ni la más remota posibilidad de ganar este combate, y justo cuando empezaban a carburar, llegan los comerciales. Se entiende que quieran mantener a Gates of Agony fuertes, pero pareció más un relleno que otra cosa, y que solo sirvió para establecer un combate contra The Hurt Syndicate en WrestleDream.

LO MEJOR

► 3- Kyle Fletcher vs. Orange Cassidy

Cassidy hace lo que siempre hace y entretiene con su acto, mientras que Fletcher sigue mostrando por qué luce como la próxima gran estrella de AEW. Una buena lucha, sin lugar a dudas.

► 2- Darby Allin y Kris Statlander vs. Wheeler Yuta y Marina Shafir

Un evento principal sólido en el que Marina, quien casi nunca lucha, y Yuta, el eslabón débil del grupo, se llevaron la derrota. La victoria de Allin fue importante, para ganar impulso de cara a su combate de «I Quit» contra Moxley en WrestleDream. Statlander también lució muy bien, en todos los sentidos, y mostrando por qué es la campeona.

► 1- The Young Bucks y Josh Alexander vs. Brodido y Kenny Omega

Caos por todas partes durante el combate, lo cual era de esperar. Kenny y Brodido forman un trío muy entretenido y lograron complementarse bien, a pesar de que Omega golpeó a Brody King accidentalmente. Además, sirvió para establecer el regreso de Andrade a AEW, quien se unió a la Don Callis Family.