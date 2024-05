3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 1 de mayo 2024

AEW DYNAMITE 1 DE MAYO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y tuvo algunos combates interesantes. En el segmento estelar, The Elite atacó brutalmente a Kenny Omega, quien volvía después de ausentarse varios meses.

AEW DYNAMITE 1 DE MAYO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Samoa Joe vs. Isiah Kassidy

Un combate muy corto en el que hubo cero drama. Fue una total destrucción por parte de Samoa Joe, quien quiere reconquistar el título. Nada más.

► 1- El público

A pesar de que los combates fueron de un buen nivel, el público poco reaccionó a los mismos. Especialmente en la lucha entre Adam Copeland contra Buddy Matthews, que fue buena.

LO MEJOR

► 3- Claudio Castagnoli vs. Brian Cage

Un combate que, sin ser espectacular, fue muy bien trabajado. El talento de Castagnoli no está en disusión, pero Brian Cage sorprendió con una buena actuación, mejor de lo que se esperaba, e incluso sorprendió bastante con su agilidad y movimientos aéreos.

► 2- Adam Copeland vs. Buddy Matthews

Reto abierto de Adam Copeland que respondería Buddy Matthews, siguiendo las hostilidades de House of Black contra el Campeón TNT. Aunque el resultado era el esperado, la lucha fue de muy buen nivel y realmente todo parece indicar que veremos un eventual encuentro entre Copeland contra Malakai Black.

► 1- The Elite impone su reino de terror

Aunque Kenny Omega llegó y declaró que también es Vicepresidente ejecutivo de AEW, lo cierto es que los miembros de The Elite 2.0 siguen dando de qué hablar y no les interesa una autoridad que no sea la suya. Parecen demostrar quiénes son los que mandan en AEW y resulta interesante ver cómo manejan esta nueva etapa en la compañía, al menos a nivel televisivo.