3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 1 de abril 2026

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, MJF derrotó a Mike Bailey en un mano a mano.
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AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 1- Regreso de Chris Jericho
En medio de tantos rumores sobre un posible regreso a la WWE, Chris Jericho finalmente volvió a las pantallas de AEW y fue bien recibido por el público, en una atmósfera especil en Winnipeg. Sin embargo, solo dijo 2 palabras y se marchó.
LO MEJOR
► 3- Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vs. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona
Un gran combate, donde todos se lucieron. Fue una lucha del calibre de un PPV, y Ricochet vuelve a la senda de la victoria.
► 2- MJF vs. Mike Bailey
Un evento principal realmente bueno. Pese a la obviedad del resultado, Bailey lució bien; n oobstante, existen bastantes aspirantes al título, lo cual hace un poco de sentido. Aun así, fue un buen combate entre dos luchadores de estilos opuestos.
► 1- PAC vs. Will Ospreay
Psicología, golpes, movimientos arriesgados, llaves, esta lucha lo tuvo todo. Fue inteligente por parte de PAC atacar el cuello de Ospreay, y que este sacara una victoria de la nada para lucir fuerte de cara a Dynasty. Pese a la derrota, PAC lució muy bien aquí.