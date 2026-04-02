3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 1 de abril 2026

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, MJF derrotó a Mike Bailey en un mano a mano.

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Regreso de Chris Jericho

En medio de tantos rumores sobre un posible regreso a la WWE, Chris Jericho finalmente volvió a las pantallas de AEW y fue bien recibido por el público, en una atmósfera especil en Winnipeg. Sin embargo, solo dijo 2 palabras y se marchó.

LO MEJOR

► 3- Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vs. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona

Un gran combate, donde todos se lucieron. Fue una lucha del calibre de un PPV, y Ricochet vuelve a la senda de la victoria.

► 2- MJF vs. Mike Bailey

Un evento principal realmente bueno. Pese a la obviedad del resultado, Bailey lució bien; n oobstante, existen bastantes aspirantes al título, lo cual hace un poco de sentido. Aun así, fue un buen combate entre dos luchadores de estilos opuestos.

► 1- PAC vs. Will Ospreay

Psicología, golpes, movimientos arriesgados, llaves, esta lucha lo tuvo todo. Fue inteligente por parte de PAC atacar el cuello de Ospreay, y que este sacara una victoria de la nada para lucir fuerte de cara a Dynasty. Pese a la derrota, PAC lució muy bien aquí.