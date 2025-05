3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DOUBLE OR NOTHING 2025

AEW DOUBLE OR NOTHING 2025 .— Este domingo se celebró AEW Double or Nothing 2025. El estelar fue el combate por la final del Torneo Owen Hart entre Adam Page y Will Ospreay, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNASTY 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW DYNASTY 2025.

LO PEOR

► 1- Las luchas por equipos

No fueron malos combates los que protagonizaron FTR contra Daniel García y Nigel McGuiness o el de Paragon con The Don Callis Family, pero no había nada en juego, y fueron claramente opacadas por el resto del cartel.

LO MEJOR

► 3- Jamie Hayter vs. Mercedes Mone

Fue una excelente lucha, con las mujeres demostrando que también pueden sacar la cara por AEW (Tony Khan debe programarlas más seguido). Ambas se dieron absolutamente con todo y Mercedes Moné se consolida su camino a la cima con esta victoria, mostrando una franca mejoría desde su llegada a AEW.

► 2- Ricochet vs. Mark Briscoe

Un combate brutal de inicio a fin, con Ricochet reinventándose como uno de los grandes villanos de la compañía. Buen uso de la estipulación.

► 1- Adam Page vs. Will Ospreay

Sin duda, el mejor combate de la noche, y un serio candidato a combate del año. Ambos llevaron la narrativa a otro nivel, con una gran secuencia final, y «Hangman» Page va camino a su redención con esta victoria.