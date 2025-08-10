3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 9 de agosto 2025

AEW COLLISION 9 DE AGOSTO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el combate estelar, Hangman Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey derrotaron a La Facción Ingobernable y The Beast Mortos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 9 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- FTR y Stokely vs. Ryan Zukko, Joe Keys y Josh Fuller

Lucha de relleno que sirvió como calentamiento para la lucha que Stokely tendrá contra Adam Copeland.

► 2- Max Caster vs. Katsuyori Shibata

Fin de la esperanza de Max Caster de hilvanar una buena racha aquí. Nada fuera de lo ordinario.

► 1- Megan Bayne vs. Emily Rose

Una buena presentación de Megan Bayne, pero la lucha fue de relleno. Apenas pasó del minuto.

LO MEJOR

► 3- Ricochet vs. Juice Robinson

La acción fue bastante buena, pero estaba más que previsto que Big Bill se involucraría, sin mencionar la interferencia de los miembros de Gates of Agony. Aun así, es bueno ver que estas rivalidades como la de Bill y Robinson tengan algo de tiempo en pantalla, aunque haya lastiado un poco el combate.

► 2- Kyle Fletcher vs. Tomohiro Ishii

Se esperaba mucha intensidad por parte de ambos hombres, y eso fue lo que sucedió. Un duelo intenso de ida y vuelta, con mucha acción en el ring. Gran combate.

► 1- Hangman Adam Page, Kevin Knight y Speedball Mike Bailey vs. El Toro Blanco Rush, The Beast Mortos y Dralístico

Gran combate, que mejoró mucho en la última parte. Kevin Knight necesitaba lucirse bien antes de su combate contra Moxley en Dynamite, y lo hizo de buena manera, impresionando al público en algunas ocasiones. Hubo caos en el buen sentido de la palabra, con todos yendo a lo suyo.