3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 8 de noviembre 2025

AEW COLLISION 8 DE NOVIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Jon Moxley derrotó a Roderick Strong en un mano a mano con la ventaja de Blood and Guts en juego.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 8 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  1- TayJay vs. Maya World y Hyan

Victoria sencilla para TayJay que le permitirá ganar impulso antes de que continúe el torneo por parejas. Lucha de relleno.

LO MEJOR

►  3- FTR vs. Bang Bang Gang

Un combate tradicional por equipos que FTR domina a la perfección, y en este contexto se desenvuelven de maravilla. No alcanzaron el nivel esperado ni el resultado al final, pero el comienzo fue bueno Sorprende ver una derrota tan contundente para FTR a solo dos semanas de disputar los títulos.

►  2- Kyle Fletcher vs. Ace Austin

Fue bueno ver que Fletcher adoptara un enfoque más pausado y metódico en la primera mitad del combate, lo que le dio una gran estructura al mismo y resaltó los momentos más importantes al final. Una lucha espectacular, que culminó en un clímax realmente potente. Esta fue otra buena actuación de Ace Austin en Collision pese a la derrota, y hasta ahora se está labrando un buen repertorio de combates en AEW.

►  1- Jon Moxley vs. Roderick Strong

Dos veteranos del ring se enfrentaron en una batalla épica y con una ventaja para Blood and Guts en juego, y si bien fue un espectáculo digno de un «entretenimiento deportivo», funcionó a la perfección en este contexto. El final en sí podría haber sido mejor, pero nuevamente funcionó con Darby Allin como el contrapunto ideal de Moxley, y es casi seguro que Darby se ha convertido en un blanco fácil, ya que Moxley buscará vengarse dentro de la jaula.

