3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 7 de marzo 2026

AEW COLLISION 7 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Konosuke Takeshita derrotó a Claudio Castagnoli en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 7 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Debut de The Dogs

Esto tenía que ver con los Dogs destruyendo a sus rivales y lo lograron, aunque parece que su primera misión será estar en la división de tríos, aunque todos los miembros podrían brillar con luz propia. El tiempo lo dirá.

► 1- Swerve Strickland vs. Gravity

Se esperaba un poco más de ofensiva de Gravity. Terminó siendo un squash sin mucho que aportar.

LO MEJOR

► 3- Tommaso Ciampa vs. Daniel García

Ciampa está haciendo un gran trabajo en AEW, con combates increíbles y demostrando que todavía tiene con qué. Sorprendente que García consiguiera la victoria, pero probablemente la necesitaba, mientras que Ciampa da un nuevo giro a su personaje, recordándonos a cuando traicionó a Johnny Gargano en WWE.

► 2- FTR vs. The Rascalz

Buen combate, con algunos finales falsos que le aportaron mucho drama que puso a The Rascalz a punto de ganar los títulos en cada ocasión. FTR da un pequeño empujón extra a los Bucks con su propia versión del BTE Trigger, así que no descartemos que los Bucks apliquen una Shatter Machine el miércoles, devolviéndoles el favor.

► 1- Konosuke Takeshita vs. Claudio Castagnoli

Takeshita es un buen luchador, así que fue genial verlo aprovecharlo, luchando con el brazo para encontrar esos puntos de esperanza, y su ataque lo complementa a la perfección, lanzando rodillazos de la nada. Ambos han tenido mejores luchas, pero este fue un excelente evento principal para cerrar la noche.