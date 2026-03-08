3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 7 de marzo 2026

por
3x3 AEW Collision 7 de marzo 2026 | FTR vs. The Rascalz

AEW COLLISION 7 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Konosuke Takeshita derrotó a Claudio Castagnoli en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 7 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  2- Debut de The Dogs

Esto tenía que ver con los Dogs destruyendo a sus rivales y lo lograron, aunque parece que su primera misión será estar en la división de tríos, aunque todos los miembros podrían brillar con luz propia. El tiempo lo dirá.

►  1- Swerve Strickland vs. Gravity

Se esperaba un poco más de ofensiva de Gravity. Terminó siendo un squash sin mucho que aportar.

LO MEJOR

►  3- Tommaso Ciampa vs. Daniel García

Ciampa está haciendo un gran trabajo en AEW, con combates increíbles y demostrando que todavía tiene con qué. Sorprendente que García consiguiera la victoria, pero probablemente la necesitaba, mientras que Ciampa da un nuevo giro a su personaje, recordándonos a cuando traicionó a Johnny Gargano en WWE.

►  2- FTR vs. The Rascalz

Buen combate, con algunos finales falsos que le aportaron mucho drama que puso a The Rascalz a punto de ganar los títulos en cada ocasión. FTR da un pequeño empujón extra a los Bucks con su propia versión del BTE Trigger, así que no descartemos que los Bucks apliquen una Shatter Machine el miércoles, devolviéndoles el favor.

►  1- Konosuke Takeshita vs. Claudio Castagnoli

Takeshita es un buen luchador, así que fue genial verlo aprovecharlo, luchando con el brazo para encontrar esos puntos de esperanza, y su ataque lo complementa a la perfección, lanzando rodillazos de la nada. Ambos han tenido mejores luchas, pero este fue un excelente evento principal para cerrar la noche.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos