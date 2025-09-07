3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 6 de septiembre 2025

3x3 AEW Collision 6 de septiembre 2025 | Jon Moxley vs. Daniel García

AEW COLLISION 6 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el combate estelar, Konosuke Takeshita derrotó a Mark Briscoe en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 6 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  1- Toni Storm, Mina Shirawaka, Kris Statlander y Harley Cameron vs. Julia Hart, Skye Blue, Thekla, Megan Bayne

No fue un mal combate, pero se esperaba un poco más considerando el talento involucrado; además, el título máximo de la división femenil o una posible rivalidad de cara al mismo, quedó en segundo plano, hasta cuando Toni Storm decidió ponerlo en juego en All Out tras el combate.

LO MEJOR

►  3- Jon Moxley vs. Daniel Garcia

Una buena lucha para comenzar el programa, con acción de parte y parte. García vienen demostrando un nivel particular de intensidad y determinación. La victoria de Moxley pareció ser fruto de la suerte en esta ocasión, en lugar de haberlo dominado, lo que refuerza la historia del crecimiento de García.

►  2- FTR vs. Adam Priest y Tommy Billington

Ya sabemos lo que FTR son capaces de hacer en una lucha por equpos, e incluso haciendo brillar a sus oponentes. Vimos lo justo de Priest y Billington para que fueran competitivos, aunque se dio el resultado lógico.

►  1- Konosuke Takeshita vs. Mark Briscoe

Gran Combate, con ambos dándolo todo, a la vez que se aprovechó para extender la rivalidad entre Briscoe y MJF. Además, Takeshita se apuntó otra gran victoria en su regreso del G1.

