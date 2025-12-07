3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 6 de diciembre 2025

AEW COLLISION 6 DE DICIEMBRE 2025.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Konosuke Takeshita derrotó a Jon Moxley en una lucha del Continental Classic.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 6 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Eddie Kingston vs. Katsuyori Shibata

Suponemos que hubo un combate aquí. Que Kingston se llevara la victoria tras recibir un golpe bajo como si nada hubiera pasado fue algo bastante cuestionable.

► 1- Mercedes Moné vs. Leila Grey

Debieron haber pedido una señal de alerta después de que Grey posiblemente se lesionara la pierna, ya que el final llegó justo después. Es una pena, ya que Grey no tuvo muchas oportunidades de demostrar nada.

LO MEJOR

► 3- Ricochet vs. Ace Austin

Austin ha lucido genial en combates de alto perfil en Collision en los últimos meses y semanas, así que es fantástico ver que ese impulso continúa en una lucha por el título como esta. Ambos han tenido una actuación muy buena, y las frustraciones iniciales de Ricochet le dieron una gran excusa para mostrar todo el trabajo de personaje en el que destaca últimamente.

► 2- Claudio Castagnoli vs. Máscara Dorada

Una buena victoria para el mexicano Máscara Dorada, quien había sido criticado por su nivel en AEW. Castagnoli lució bien como siempre y ambos dieron aquí una buena exhibición de lucha libre, mostrando que el Continental Classic siempre deja combates de buen nivel.

► 1- Konosuke Takeshita vs. Jon Moxley

Ver este tipo de combates en televisión cada semana es un lujo. Ambos vendieron bien sus respectivas lesiones, y Takeshita quizás fingió lo mal que estaban para engañar a Moxley. Gran victoria para Takeshita, y el hecho de que estas victorias sobre Moxley sigan significando tanto demuestra lo mucho que lo protegieron durante su carrera por el título.