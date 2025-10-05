3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 4 de octubre 2025

AEW COLLISION 4 DE OCTUBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW WrestleDream. En el combate estelar, Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly derrotaron a Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 4 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Dax Harwood vs. Kevin Knight

Hace un par de semanas, FTR le hizo a Beth Copeland lo que se suponía que sería una atrocidad. Su esposo, Adam Copeland, simplemente se marchó y ahora están perdiendo un combate individual contra la mitad de Jet Speed, por lo que no terminamos de entender lo que sucede. Aparte de eso, fue una buena lucha la que tuvo Dax contra Kevin Knight.

► 1- Eddie Kingston vs. Dralistico

No sabemos si solo se está desprendiendo del óxido o qué, pero el regreso de Kingston ha sido bastante aburrido, por decirlo suavemente. Si bien no ha tenido mucho que hacer hasta ahora, este fue otro combate en el que no hizo gran cosa hasta el final. Ojalá se despierte y retome el ritmo.

LO MEJOR

► 3- MxM TV vs. Don Callis Family

Ciertamente no fue aburrido, aunque el equipo cómico se lanzó un poco más a la ofensiva de lo debido contra uno de los grandes equipos rudos. Al menos ganó el equipo correcto, ya que la Don Callis Family puede atropellar a algunos., y la lucha fue mejor de lo que se esperaba en el papel.

► 2- Death Riders vs. Jay Lethal, Adam Priest y Tommy Billington

Que los Riders ganen está bien, aunque es un poco extraño ver que Priest y Billington sigan recibiendo lo que equivale a un impulso. Son bastante buenos en en el ring, pero son un equipo bastante pequeño y están recibiendo mucha atención televisiva de la nada, probablemente preparándolos para algo más grande.

► 1- Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero vs. Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong

Incluso con Romero en la lucha, fue una sorpresa ver a Paragon ganar lo que se considera un combate importante para ellos. Fue un buen evento principal, con todos cumpliendo su papel en el ring.