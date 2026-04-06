AJ Styles se despidió como luchador en el último Royal Rumble, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y eventualmente hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker, y ya se encuentra preparando su discurso para la ceremonia de inducción.

► AJ Styles fue el último rival de The Undertaker

Ya retirado del cuadrilátero, AJ Styles suele hacer una retrospectiva de su carrera cada vez que tiene la oportunidad. De hecho, en la reciente edición del podcast The Phenomenally Retro, el futuro miembro del Salón de la Fama WWE habló sobre lo sucedido tras su combate en el cementerio contra The Undertaker, una lucha cinematográfica que resultó ser el último combate del «Deadman» en la WWE. Según Styles, quería hacer algo significativo después del combate y habló con Michelle McCool para pedirle un consejo sobre qué tipo de regalo sería el más valioso.

“Esto fue muy importante para mí. Después de mi combate con The Undertaker, le pregunté a Michelle: ‘¿Qué puedo regalarle por haber luchado conmigo?’. Ella me dijo: ‘Solo firma tus guantes, porque lo apreciaría muchísimo’. Así que Firmé mis guantes y le dije: ‘¡Muchas gracias!’, y se los di”

Sin embago lo que sucedió después fue bastante inesperado, al menos para AJ Styles, porque no esperaba nada a cambio. «The Phenomenal One» reveló que, aproximadamente un mes después, recibió algo que lo tomó completamente por sorpresa:

“Un mes después… no… sus guantes llegaron por correo. Tengo los guantes de The Undertaker de su último combate. Fue increíble que hiciera eso. No tenía por qué hacerlo, pero es una de mis posesiones más preciadas”.

Sin duda, existe mucho respeto entre The Undertaker y AJ Styles, por la historia que compartieron en WrestleMania 36, y precisamente «El hombre muerto» fue el encargo, en febrero pasado, de anunciarle que será el nuevo miembro del Salón de la Fama WWE en menos de dos semanas.