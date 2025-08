3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 31 de julio 2025

AEW COLLISION 31 DE JULIO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el combate estelar, Athena derrotó a Alex Windsor y retuvo el Campeonato Mundial Femenil ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 31 DE JULIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- Shane Taylor Promotions y Trish Adora vs. Sky Flight y Christopher Daniels

Bueno, aunque el objetivo que este nuevo grupo (Sky Flight) obtuviera una victoria creíble, pero esto se armó de manera improvisada. Bastante irregular y simple, pero al menos fue corto.

► 2- Max Caster vs. Rush

La lucha no fue muy destacada, pero al menos hicieron algo distinto aquí haciendo que Caster finalmente aguante los cinco minutos que prometió, sin ser derrotado.

► 1- Kris Statlander vs. Lena Cross

Una lucha de relleno, en la que si bien Lena Cross hizo un par de cosas, el resultado era bastante obvio aquí.

LO MEJOR

► 3- Willow Nightingale vs. Thekla

Fue una lucha bastante entretenida, con Willow dejándose hasta el alma aquí, aunque finalmente sucumbió por inferioridad numérica. Thekla sigue enrachada.

► 2- FTR vs. The Bang Bang Gang

Dado que Austin Gunn y Juice Robinson no son el dúo habitual en The Bang Bang Gang, probablemente fue mejor de lo esperado, y servirá hasta que Colten se recupere. Por otro lado, esta lucha contó con FTR, quienes mostraron su valía y su capacidad de luchar bien prácticamente contra cualquier equipo.

► 1- Dustin Rhodes vs. Kyle Fletcher

Bien por la compañía por darle a The Natural el título en All-In Texas como agradecimiento por todo lo que ha hecho, pero estaba bastante claro que el momento de Kyle Fletcher estaba por llegar, y justo fue en este episodio de Collision. Eso sí, no fue nada fácil para The Protostar, quien tuvo que batirse y darse con todo frente a un Dustin Rhodes que lo dio todo.