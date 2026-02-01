3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 31 de enero 2026

AEW COLLISION 31 DE ENERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, Babes of Wrath derrotaron a Sisters of Sin y retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 31 DE ENERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Darby Allin vs. Clark Connors

Aquí es donde Allin saca de foco a los fanáticos, ya que sus combates se están convirtiendo en algo así como «lo golpean mucho y deberían partirlo en dos, pero gana de todos modos». Es bueno que haga los remates de Sting como homenaje, ya que le quedan bien y es un golpe menos al no tener el Coffin Drop, pero ya he visto suficiente siendo destrozado. Eso se ha hecho durante años y se ha perdido bastante el encanto.

► 1- Orange Cassidy y Toni Storm en lucha de relleno

Ambos estuvieron en una lucha de relleno que no duró ni dos minutos, pero que solo sirvió para calentar su rivalidad contra Death Riders.

LO MEJOR

► 3- Buena presentación para The Rascalz

Fue genial ver a los Rascalz ganar un combate en lugar de perder sus primeros encuentros. Dicho esto, quizá no sea buena idea enfrentarlos a un equipo con un estilo similar. En todo caso, los ex TNA lucieron bien aquí.

► 2- Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

Fue una excelente manera de defender el título de las campeonas, y eso era prácticamente todo lo que necesitaban. Lo importante era que las campeonas subieran al ring, ya que los fans parecen adorarlas. Eso funcionó a la perfección y las Sisters os Sin ahora pueden quitarles el paso a Megan Bayne y Penélope Ford. Un evento principal perfectamente aceptable.

► 1- Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa

Esta fue una de las mejores luchas que Collision ha tenido en mucho tiempo e hizo que Ciampa se sintiera como una estrella instantánea, lo cual es una buena idea. Me preocupaba que perdiera y se perdiera entre la multitud de la mitad de la cartelera desde el principio. Estos chicos se dieron una paliza y funcionó bastante bien. Una lucha espectacular y un gran comienzo para Ciampa.