3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 30 de agosto 2025

AEW COLLISION 30 DE AGOSTO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW All Out. En el combate estelar, Toni Storm, Mina Shirakawa y Queen Aminata derrotaron a Skye Blue, Julia Hart y Billie Starkz en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 30 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Hologram vs. Jay Lethal

Curiosamente, los primeros 5 minutos no tuvo mucho que destacar, con el público de brazos cruzados, pero se engancharon hacia el final. Algunos momentos no acabaron de encajar, y el propio Hologram pareció estar un poco fuera de juego por momentos, lo cual resultó un poco extraño.

► 1- Alex Windsor vs. Ashley Vox

Lucha solo para hacer lucir a Alex Windsor tras su derrota por el Campeonato TBS. Windsor viene recibiendo un pequeño empuje desde que llegó de Inglaterra a Estados Unidos hace unas semanas.

LO MEJOR

► 3- Kyle Fletcher y Josh Alexander vs. Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii

Buena acción, y fue bueno ver a Alexander conseguir la victoria para su equipo, ya que había habido quejas de que lo estaban tratando como algo secundario. Ishii y O’Reilly formaron un buen equipo aquí, incluso utilizando la maniobra que este último suele realizarla con Roderick Strong.

► 2- FTR vs. JD Drake y Adam Priest

Los de FTR fueron muy generosos y este fue un buen combate de la vieja escuela. JD Drake logró sacar el máximo provecho de la situación, algo que suele hacerlo muy bien. Esta nueva versión de los WorkHorsemen lució genial, pese a la derrota.

► 1- Toni Storm, Mina Shirakawa y Queen Aminata vs. Julia Hart, Skye Blue y Billie Starkz

Este fue un evento principal espectacular de la división femenina con muchísimo talento en el ring, lo cual Tony Khan debería hacerlo más seguido. De hecho, bien podrían programar un Blood and Guts para esta división.