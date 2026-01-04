3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 3 de enero 2026

por
3x3 AEW COLLISION 3 de enero 2025 | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky

AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, Darby Allin derrotó a Wheeler Yuta en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  2- El Clon vs. Angelico

El Clon lució fenomenal, a pesar de ser un squash. Será bueno verlo en un combate más serio, donde esperamos que pueda hacerse un buen hueco en la mitad de la cartelera.

►  1- Megaproblems vs. Rache Chanel y Londyn Dior

No hubo mucho de este combate, aunque la secuencia final fue muy buena.

LO MEJOR

►  3- JetSpeed vs. Big Bill y Bryan Keith

Es otra de una larga lista de derrotas para Bill y Keith, pero hay que reconocerles que siempre lo dan todo. Una actuación excelente que mantuvo el ritmo en todo momento.

►  2- Komander vs. Hechicero

AEW Collision 3 de enero 2026

Este fue un gran combate. Vimos una tremenda demostración de destreza en la lucha libre con una ofensiva única por parte de ambos, y aunque no fue un final limpio, será interesante ver una rivalidad entre Komander y Clon, así que esto funciona para todos.

►  1- Darby Allin vs. Wheeler Yuta

AEW Collision 3 de enero 2026

Este fue un combate muy divertido, sobre todo con Yuta siendo un completo imbécil intentando ganar con el Scorpion Deathlock, y claro, le salió mal la jugada antes de la final. La interferencia de Marina y García fue un poco excesiva, pero afortunadamente no se prolongó demasiado, y funcionó porque Darby tenía que atravesar a todos para llegar a Pac. Es bueno cuando Darby se centra en la lucha libre en lugar de intentar matarse.

