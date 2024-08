3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 3 de agosto 2024

AEW COLLISION 3 DE AGOSTO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate por equipos entre Darby Allin, Mark Briscoe y FTR contra The Undisputed Kingdom y The Beast Mortos, con victoria de los primeroes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 3 DE AGOSTO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Thunder Rosa vs. Taya Valkyrie

Ambas luchadoras son talentosas, pero no se reflejó tal cosa en el ring, en gran parte por la falta de tiempo. Merecían una mayor exposición en la televisión, porque el combate prometía.

► 1- Toni Storm en lucha de relleno

Este combate fue innecesario, ya que lo destacado fue la interacción entre Toni Storm y Mariah May. Hay mejores formas de seguir avanzando en esta rivalidad.

LO MEJOR

► 3- Darby Allin, Mark Briscoe y FTR contra The Undisputed Kingdom y The Beast Mortos

Aunque fue un poco desorenada, tal vez por la cantidad de personas, el combate tuvo un tiempo considerable y todos tuvieron su momento para brillar.

► 2- Mistico y Hologram vs. Premier Athletes

Un combate muy rápido en el que Mistico y Hologram no se dejaron intimidar por sus rivales, y dieron una gran demostración de lucha aérea.

► 1- Claudio Castagnoli vs. Lee Moriarty vs. Tomohiro Ishii

Una lucha que fue muy buena de principio a fin, y además muy física. Los tres pusieron a prueba su talento y lograron destacarse en el ring, gracias a que cada uno logró imponer su estilo.