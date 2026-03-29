3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 28 de marzo 2026

AEW COLLISION 28 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Kazuchika Okada derrotó a Kevin Knight y retuvo el Campeonato Internacional AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 28 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Mina Shirakawa y Brawling Birds en lucha de relleno

La lucha, irrelevante. Lo destacable fue la confrontación posterior con las Sisters of Sin.

► 1- Myron Reed vs. Johnny TV

Lucharon menos de cuatro minutos e hicieron lo que pudieron. Sin embargo, fue muy corta y quedamos con ganas de ver más, en especial de Myron Reed, quien mostró cosas interesantes.

LO MEJOR

► 3- Tommaso Ciampa vs. Ace Austin

Bueno, eso fue muy generoso con Ace Austin, quien resistió todas las patadas, lo que da a entender que la compañía tiene grandes planes para él. La gente no ve bien estos combates de Ciampa en la parte media del cartel, pero él siempre da la talla, por lo que no deberían haber motivos para quejarse.

► 2- Divine Dominion vs. Babes of Wrath

Fue un gran combate y lleno de acción. Harley lució especialmente bien durante toda la lucha, ejecutando algunas maniobras y llaves de manera impecable, e incluso las retadoras le añadieron mucho drama, con posibilidades serias de recuperar los títulos, aunque al final no sucedió. Buen trabajo en general por parte de ambos equipos.

► 1- Kazuchika Okada vs. Kevin Knight

Fue un mejor combate que el Continental Classic qeu disputaron en diciembre. Hubo momentos de mucho drama y casi victoria para Knight, quien sin duda parecía que podría haber sido campeón. Los minutos finales fueron fantásticos.