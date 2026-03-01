3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 28 de febrero 2026

AEW COLLISION 28 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Andrade El Ídolo derrotó a Tomohiro Ishii en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 28 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Toni Storm vs. Zayda Steel

Pensábamos que íbamos a ver bien a Zayda Steel, pero, por desgracia, no fue así. La lucha podía ser más competitiva que lo que se vio.

► 1- The Brawling Birds vs. Gypsy Mac y Tyra Russame

The Brawling Bierds están ganando impulso, así que una serie de enfrentamientos como este tiene sentido mientras encuentran su ritmo. Eso sí, ya necesitan estar ante algo relevante.

LO MEJOR

► 3- Tommaso Ciampa vs. Jay Lethal

Combate realmente sólido de dos veteranos que se conocen tan bien. Pese a que se perdió algo en los comerciales, el intercambio fue muy bueno.

► 2- Thunder Rosa y Kris Statlander vs. Sisters of Sin

Buen duelo de estos equipos, con Rosa brillando un poco antes de su oportunidad por el título el miércoles. Parece que las Sisters of Sin están siendo utilizadas como escudo para las rivalidades de Thekla, así que ojalá puedan recuperar algunas victorias pronto, y que puedan tener sus propias rivalidades.

► 1- Andrade El Idolo vs. Tomohiro Ishii

No se pasaron de la raya con este, pero fue entretenido, para sorpresa de nadie. Son dos tipos a los que les encantan las luchas explosivas y con mucha intensidad, y no decepcionaron.