3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 27 de septiembre 2025

por
3x3 AEW Collision 27 de septiembre 2025 | Kyle Fletcher vs. Komander

AEW COLLISION 27 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW WrestleDream. En el combate estelar, Jamie Hayter derrotó a Julia Hart en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 27 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  2- Wheeler Yuta y Marina Shafir vs. Rachel Ellering y Rosario Grillo

¿Hubo combate?. Esto fue más una excusa para la promo de Wheeler Yuta.

►  1- The Outrunners y Dalton Castle vs. Corey Sparks, KM y Cowpoke Paul

Una lucha de relleno sin mucho por destacar, aunque el equipo entre The Outrunners y Dalton Castle mostró potencial.

LO MEJOR

►  3- Anthony Bowens y Max Caster vs. The Swirl

Mucho mejor de lo que se esperaba. Bien por The Swirl, quienes tuvieron buena exposición en televisión y aprovecharon al máximo el evento. La dinámica Caster/Bowens era algo predecible, pero ambos se están entregando a ella, así que veremos unas semanas entretenidas mientras se acostumbran a trabajar en equipo de nuevo.

►  2- Death Riders vs. Paragon y Daddy Magic

Este fue un gran combate y lleno de mucha acción. Roderick Strong lució increíble aquí, y trabaja mejor como técnico. Menard le dio una pequeña lección a García, pero ciertamente no fue suficiente para cerrar el capítulo, así que esa historia sigue funcionando bien.

►  1- Kyle Fletcher vs. Komander

AEW Collision 27 de septiembre 2025.
AEW Collision 27 de septiembre 2025.

Particularmente bien hecho cuando todos sabíamos que Kyle iba a ganarloy, sin embargo, hubo mucho con ese Destroyer y plancha de 450 grados. Fletcher está en racha, y Komander lució genial aquí, aunque su ofensiva dependa demasiado de la tercera cuerda.

