3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 27 de noviembre 2025

AEW COLLISION 27 DE NOVIEMBRE 2025.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Konosuke Takeshita derrotó a Roderick Strong en una lucha del Continental Classic.
LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 27 DE NOVIEMBRE 2025
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.
LO PEOR
► 2- Eddie Kingston vs. Katsuyori Shibata
Suponemos que hubo un combate aquí. Que Kingston se llevara la victoria tras recibir un golpe bajo como si nada hubiera pasado fue algo bastante cuestionable.
► 1- Daniel García vs. Daddy Magic
Un combate horrible que no necesitó más de 11 minutos. Apenas hubo enojo u hostilidad al principio, a pesar de que estos tipos se odiaban. Hubo demasiada complacencia y pose. Y parecía ser buena señal que Moxley esté más emocionado en los comentarios que el propio combate. Que García se centre en otra cosa.
LO MEJOR
► 3- Thekla vs. Tay Melo
Un combate bastante bueno. Fue bueno ver que Tay atacara mucho e incluso consiguiera algunos finales falsos. Pero al final, Thekla no iba a perder, ya que es la estrella más importante en este rato.
► 2- PAC vs. Mike Bailey
Un gran combate para empezar la noche. Los Death Riders dominan desde el principio, pero quizás PAC ha tenido la mejor de las presentaciones hasta la fecha.
► 1- Konosuke Takeshita vs. Roderick Strong
Un combate reñido, algo que necesitábamos con todo lo que vino después del inaugural. Era complicado ver que Strong ganara aquí, pero si lo dio todo por buscar su resultado, y aún tenía cuatro oportunidades más para ganar, pero The Alpha no iba a caer aquí.