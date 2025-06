3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 26 de junio 2025

AEW COLLISION 26 DE JUNIO 2025.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW All In: Texas. En el combate estelar, Kyle O’Reilly derrotó a Kyle Fletcher en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 26 DE JUNIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Christian Cage y Nick Wayne vs. Big Bill y Bryan Keith

No fue un mal combate, pero no vimos nada extraordinario considerando que no fue la típica dinámica de rudo vs. técnico, más que el hecho de que Christian Cage volvió a los encordados. Como era de esperarse, Cage y Wayne ganaron con artimañas.

► 1- Megan Bayne vs. VertVixen

Una lucha bastante floja, y no muy larga, que más fue un relleno para mostrar el poderío de Megan Bayne.

LO MEJOR

► 3- Brody King y Templario vs. Hechicero y Rocky Romero

Una buena lucha por equipos, donde los mexicanos dieron una gran actuación, complementándose bien con el estilo de sus compañeros. No obstante, Brody King fue el que mejor lució y terminó sellando el triunfo gracias a un contundente ataque.

► 2- Kyle Fletcher vs. Kyle O’Reilly

La batalla de los dos Kyle terminó siendo una excelente lucha, en la que ambos sacaron lo mejor de su arsenal y lucharon con gran intensidad, aunque también vimos muy buen llaveo. Dos buenos luchadores que trabajaron muy bien para cerrar la noche con broche de oro.

► 1- Adam Cole vs. Josh Alexander

Aunque no fue el estelar, este fue un excelente combate, con un Josh Alexander que se la puso verdaderamente difícil a Adam Cole, con el objetivo de llevarse el premio; sin embargo, la experiencia de Cole se dio a notar aquí y logró sacar adelante un duro combate, consolidando su reinado como Campeón TNT.