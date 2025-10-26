3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 25 de octubre 2025

AEW COLLISION 25 DE OCTUBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Luchasaurus, Jack Perry, Mike Bailey y Kevin Knight derrotaron a FTR y The Young Bucks.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 25 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Hook vs. Griff Garrison

Una lucha muy corta. Nada que destacar, porque ni siquiera hubo ofensiva de Garrison aquí.

► 1- Olympia vs. Taya Valkyrie

Otra lucha de relleno, aunque Olympia lució dominante en su debut.

LO MEJOR

► 3- Thekla vs. Mina Shirakawa

La intensidad de Thekla en el ring es tan cautivadora que llegará lejos, logrando otra impresionante victoria aquí para mantener su invicto a nivel individual. ¡Su llave de la Trampa Mortal se ve brutal!

► 2- PAC vs. Tomohiro Ishii

Un final sorprendente, pero es bueno que PAC sea mucho más físico en esta etapa, a pesar de haber superado una lesión. Fue una decisión acertada este resultado, ya que el británico sigue siendo la cara más fresca desde su regreso. Ambos siempre dan un buen espectáculo y mostraron buena química en el ring.

► 1- FTR y The Young Bucks vs. Jurassic Express y JetSpeed

Fue un combate entretenido, donde nadie se quedó atrás en relación a mostrar sus ofensivas. Fue bueno ver a Bucks y FTR complementar sus ataques, sus movimientos y mostraban una buena química, aunque no lograron la victoria. Vimos el caos de la mejor manera posible.