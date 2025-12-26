3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 25 de diciembre 2025

AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Worlds End. En el combate estelar, Kazuchika Okada derrotó a Mike Bailey en una lucha por el torneo Continental Classic.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 25 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 1- Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli

Fue una sorpresa, y aunque pensábamos que Roderick Strong ganaría para no ser el único que se despediría del torneo con cero puntos, condicionando la continuidad de Claudio Castagnoli en el torneo.

LO MEJOR

► 3- Kevin Knight vs. PAC

Sí, eso fue fantástico. Kevin Knight es, en esencia, el más destacado de este torneo, ya que ha conseguido algunas victorias, ha lucido genial en las derrotas y logrando un gran progreso aquí. PAC fue, como siempre, el Bastardo, y fue el complemento perfecto para Knight en un combate muy parejo.

► 2- Jon Moxley vs. Orange Cassidy

Estos tipos tienen tanta química que prácticamente sabes qué te espera, si es bueno, malo o indiferente. Fue un buen combate, aunque no se alejó demasiado de lo que suelen hacer y Moxley logró la milagrosa clasificación.

► 1- Mike Bailey vs. Kazuchika Okada

Y en el último combate de la primera etapa del Continental Classic, recibimos otro combate espectacular entre estos tipos. El final siempre ha sido Okada-Takeshita, aunque el resultado podía estar para cualquiera. Pero lo más seguro es que el Don Callis Family explote (con Kyle Fletcher en la otra llave), y se anticipan buenos combates en las rondas finales.