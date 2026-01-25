3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 24 de enero 2026

AEW COLLISION 24 DE ENERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, Claudio Castagnoli derrotó a Roderick Strong y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Commpleto CMLL.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 24 DE ENERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Davis y Doyle vs. Alec Price y Jordan Oliver

Davis y Doyle son un buen ejemplo de lo que sucede cuando se hace lo que debería ser obvio, ya que son tipos grandes que se parecen mucho. Sucedió lo que tenía que suceder, pero no deja de ser un relleno.

► 1- Kris Statlander vs. Isla Dawn

Dado que la lucha fue no titular, y aunque el resultado fuera predecible con la victoria de Statlander, se esperaba algo más de ofensiva de Isla Dawn.

LO MEJOR

► 3- Andrade El Idolo vs. Magnus

Esto era más o menos lo que se esperaba de Andrade, quien simplemente hizo lo suyo y consiguiendo una victoria sobre alguien que no era muy conocido en suelo norteamericano. Magnus se involucró un poco en la ofensiva, dando buena impresión en el poco tiempo que tuvo a disposición.

► 2- Julia Hart vs. Willow Nigthingale

Hart sigue luciendo fluida en el ring y es buena en este tipo de combates, donde el drama sobre el cambio de título es limitado, pero aun así es un combate entretenido. Ver a Nightingale derrotar a alguien es algo bueno, y los fans aún la adoran. Trabajaron bien para el tiempo que tuvieron a disposición.

► 1- Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong

Este fue un evento principal sólido, con Castagnoli vengando su derrota ante Strong en el Continental Classic. Es una buena manera de preparar el evento principal de Collision. Buen trabajo de ambos, quienes sacaron a relucir sus estilos técnicos.