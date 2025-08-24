3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 23 de agosto 2025

AEW COLLISION 23 DE AGOSTO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el combate estelar, The Young Bucks derrotaron a Paragon en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 23 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- Mal debut para Isla Dawn

Tras salir de WWE, Isla Dawn recaló en AEW pero sucumbió. Aunque no fue un squash, ya que Dawn tuvo bastante ofensiva, pero no había duda de que Megan ganaría. Veamos si le terminan dando un contrato.

► 2- Zack Sabre Jr. vs. Max Caster

Una lucha de relleno como si hubiera alguna duda sobre el resultado, aunque fue un buen preámbulo para Zack Sabre Jr. de cara a su defensa titular en Forbidden Door.

► 1- Big Bill vs. Mark Andrews

Lucha de relleno. Se esperaba algo de ofensiva de Mark Andrews pero apenas duró un minuto y medio en el ring.

LO MEJOR

► 3- Gates of Agony vs. Grizzled Young Veterans

Un combate entretenido y competitivo en general. Aunque el resultado podía ir en cualquier dirección, pero los Grizzled Young Veterans se lucieron con sus movimientos y su ofensiva, lo cual les permitió llevarse la victoria.

► 2- The Young Bucks vs. Paragon

Un buen evento principal y un combate bastante entretenido, con algunos desajustes entre los Bucks, pero que al final terminaron quedando en la misma página y justo a tiempo para llevarse la victoria, aunque con algo de ayuda. Se siente raro ver a Paragon sin Adam Cole

► 1- Konosuke Takeshita vs. Tomohiro Ishii

Dos hombres dándose una paliza en un combate muy intenso. Takeshita lució impresionante, a pesar de haber pasado por unas extenuantes finales del G1 Climax, sin quitarle ningún mérito a Ishii. Ambos se lucieron.