3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026

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3x3 AEW Collision 21 de marzo 2026 | Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles

AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Death Riders derrotaron a Komander y Máscara Dorada en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  1- La Facción Ingobernable en lucha de relleno

Buena aparición de La Facción Ingobernable en televisión, pero no deberían estar en una lucha de relleno.

LO MEJOR

►  3- Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles

Un buen combate. Fletcher sin duda le dio la talla a su mentor/maestro, pero Robbie no es ningún novato. El Campeón TNT ganó, como debía ser.

►  2- The Sisters of Sin vs. The Brawling Birds

No creemos que nadie hubiera apostado en contra de Jamie y Alex, ya que han estado imparables desde que formaron equipo. Obviamente, deberían estar preparadas para luchar por los títulos más adelante.

►  1- Death Riders vs. Komander y Máscara Dorada

Un gran combate estelar. Komander y Máscara Dorada formaron un equipo formidable, y Claudio demostró ser el contrapunto perfecto para ellos hasta que llegó el momento de enfrentarse a ambos luchadores.

LA LUCHA SIGUE...
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Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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