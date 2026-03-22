3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026

AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Death Riders derrotaron a Komander y Máscara Dorada en una lucha por equipos.
- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Collision (14 de marzo 2026).
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- 3×3: Lo mejor y lo peor de AEW REVOLUTION 2026
LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 21 DE MARZO 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.
LO PEOR
► 1- La Facción Ingobernable en lucha de relleno
Buena aparición de La Facción Ingobernable en televisión, pero no deberían estar en una lucha de relleno.
LO MEJOR
► 3- Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles
Un buen combate. Fletcher sin duda le dio la talla a su mentor/maestro, pero Robbie no es ningún novato. El Campeón TNT ganó, como debía ser.
► 2- The Sisters of Sin vs. The Brawling Birds
No creemos que nadie hubiera apostado en contra de Jamie y Alex, ya que han estado imparables desde que formaron equipo. Obviamente, deberían estar preparadas para luchar por los títulos más adelante.
► 1- Death Riders vs. Komander y Máscara Dorada
Un gran combate estelar. Komander y Máscara Dorada formaron un equipo formidable, y Claudio demostró ser el contrapunto perfecto para ellos hasta que llegó el momento de enfrentarse a ambos luchadores.