3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 21 de febrero 2026

AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, The Rascalz derrotaron a FTR en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Marina Shaffir y Wheeler Yuta vs. Zayda Steel y Dante Martin

No fue el combate más apasionante ni el más emocionante, pero al menos no fuera un squash total, por el bien de Steel y Martin. Aunque probablemente no necesitaba durar casi 10 minutos.

► 1- Megan Bayne vs. Becca

Squash total, y Bayne apunta nuevamente a la contienda por el Campeonato TBS.

LO MEJOR

► 3- Jet Set Rodeo vs. The Demand

Acción rápida y frenética que fue mucho más entretenido de lo que esperaba. Ricochet pareció un tonto al final al tirar a Page al borde del ring y luego dirigir su atención hacia Jack Perry, pero se entiende que eso era lo que buscaban.

► 2- FTR vs. The Rascalz

FTR no ha tenido mucha suerte en las luchas Eliminatorias, pero eso no impidió que el resultado fuera una sorpresa. ¿Quizás esto lleve a una Triple Amenaza en Revolution? En cualquier caso, este fue un evento principal excelente, con los Rascalz mostrando su mejor nivel, y, por supuesto, FTR haciendo lo que mejor saben hacer. La interferencia de los Bucks afectó un poco, pero la calidad del combate estuvo allí.

► 1- Claudio Castagnoli vs. Josh Alexander

Un gran combate y una buena historia contada, con Alexander teniendo una oportunidad con la pierna de su rival, con Claudio vendiéndosela como el veterano que es. Claudio estaba en gran nivel, adoptando un rol más de técnico, con impresionantes demostraciones de fuerza a lo largo del combate.