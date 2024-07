3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 20 de julio 2024

AEW COLLISION 20 DE JULIO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate entre Bang Bang Gang contra The Patriarchy por el Campeonato de Tríos AEW, con victoria de estos últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 20 DE JULIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Thunder Rosa vs. Deonna Purrazzo

Una lucha de la que se esperaba mucho más considerando el talento de ambas. Fue muy caótica y, a veces, un tanto desorganizada.

► 1- Lesión de Skye Blue

No tuvieron mucho tiempo y el combate finalizó anticipadamente, debido a una lesión que sufrió Skye Blue tras un tope conectado por Shida. Esto nunca es una buena noticia y habrá que esperar para conocer la gravedad.

LO MEJOR

► 3- Darby Allin vs. The Beast Mortos

Darby Allin sigue luchando a un gran nivel, como ya es costumbre, pero Mortos no se quedó atrás y pudo trabajar a su ritmo. Sin ser algo memorable, el combate fue bastante decente.

► 2- Roderick Strong vs. Tomohiro Ishii

Gran combate aquí, con los dos luchadores mostrando lo mejor de su arsenal. Fue muy intenso y el japonés Ishii vendió cara su derrota.

► 1- Gang Gang Bang vs. The Patriarchy

Una lucha que fue muy buena de principio a fin, con un sinnúmero de emociones. Dado que había un título en juego, como era de esperarse, ambos equipos lo dejaron todo en el ring, aunque la ayuda externa para Christian Cage y los suyos, le dieron la victoria.