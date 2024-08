3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 17 de agosto 2024

AEW COLLISION 17 DE AGOSTO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate por equipos entre FTR y The Acclaimed, que culminó en un empate.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 17 DE AGOSTO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Jack Perry vs. Danny Orion

A pocos días de All In, Jack Perry participó en una lucha de relleno, y lo más destacable aquí fue lo que sucedió tras el combate.

► 1- Mariah May vs. luchadora local

Una lucha de relleno en el que Mariah May mostró qué tanto está lista para su combate contra Toni Storm en All In.

LO MEJOR

► 3- Undisputed Kingdom vs. Dustin Rhodes y Sammy Guevara

Una lucha que resultó mejor de lo esperado, con un resultado totalmente impredecible, que le da un nuevo título a Dustin Rhodes antes de que se retire definitivamente del ring. Una pareja inusual entre Dustin Rhodes y Sammy Guevara ha logrado trabajar bastante bien de manera conjunta, más allá del resultado.

► 2- Claudio Castagnoli vs. Lio Rush

Para el tiempo que tuvieron, la acción fue bastante entretenida, con una mezcla de estilos que se notó. El estilo fuerte y técnico de Castagnoli contra la agilidad de Lio Rush lograron entretener al público, a quienes también involucraron en un momento dado, cuando ambos estaban fuera del ring.

► 1- FTR vs. The Acclaimed

Una lucha que fue muy buena y entretenida de principio a fin, donde estaba en juego el boleto a All In. Dicho esto, se terminó dando la consecuencia logica, es decir, hacer la triple amenaza para el PPV de la próxima semana, gracias al empate.