3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 16 de agosto 2025

AEW COLLISION 16 DE AGOSTO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Forbidden Door. En el combate estelar, Nigel McGuiness derrotó a Hechicero, Daniel Garcia y Lee Moriarty en un Fatal 4 Way.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 16 DE AGOSTO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Juice Robinson vs. Bryan Keith

Vimos una pequeña rivalidad televisiva entre la Bang Bang Gang y el antiguo contingente de Learning Tree, que nos dejó un combate que no tuvo mucho que destacar y que tampoco fue largo, pero deja bien parado a Juice Robinson, que sigue recuperándose y su mando victorias.

► 1- Paragon vs. Blake Christian y Lee Johnson

Ritmo frenético, pero sin ser espectaculares. El combate no fue tan largo por diseño, pero sí se esperaba un poco más.

LO MEJOR

► 3- Death Riders vs. JetSpeed

Moxley y Yuta son quienes tendrán la gran lucha en la jaula en Forbidden Door, así que, naturalmente, necesitaban lucirse dominantes. Aún así, JetSpeed brilló y lucieron muy bien pese al resultado, con una secuencia final espectacular, en la que pusieron algo de drama en cuanto al resultado.

► 2- Ricochet vs. Ace Austin

Buen debut para Ace Austin en AEW, que se defendió bien contra Ricochet. Aunque no es bueno que alguien pierda en su debut, podría quedar en el olvido si se recupera con varias victorias.

► 1- Nigel McGuiness vs. Hechicero vs. Daniel García vs. Lee Moriarty

Magnífico trabajo de los cuatro. Gran acción e innovación sin caer en la monotonía. Moriarty podría haber sido eclipsado, pero mostró que es una estrella. Por otro lado, la dinámica entre McGuinness y García fue fundamental, y también se lucieron.